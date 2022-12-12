Video Yaşam Müge Anlı'da mide bulandıran olay! Köylülerin tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'ın videoları hangi niyetle çekildi? | Video
Müge Anlı'da mide bulandıran olay! Köylülerin tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'ın videoları hangi niyetle çekildi? | Video

Müge Anlı'da mide bulandıran olay! Köylülerin tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'ın videoları hangi niyetle çekildi? | Video

12.12.2022 | 13:54

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ATV’nin reyting rekoru kıran programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen son konu adeta tüyleri diken diken etti. Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. İddialara göre akıl sağlığında sorunlar bulunan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz, kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldı. Köydeki birçok şahsın, zihinsel engelli kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Programa tanık olarak bağlanan bir kadın da Ahmet Kızmaz'ın eşini para karşılığında sattığını doğruladı. Kaybolmadan önce Elnare Kızmaz'ı istismar ettiği öne sürülen İsmail Kızmaz ve Muzaffer Deniz'in gözaltına alınmasına yol açan videoları çeken kahvehaneci Recep İnce ise bugünkü canlı yayında açıklamalar yaptı. İşte o anlar...

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Azeri asıllı Aynure Hanım, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Balıkesir'in Örencik köyünde oturan ve 3 haftadır kayıp olan Elnare Kızmaz'ın bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Aynure Hanım, eniştesi Ahmet Kızmaz'ı suçladı. İddialara göre; Ahmet Kızmaz, şiddet uyguladığı eşi Elnare Kızmaz'ı, başka erkeklerle birlikte olmaya zorladı. Karşılığında da para aldı.

Kayıp kadını istismar edenlerden birisi de eşi Ahmet Kızmaz'ın ağabeyi İsmail Kızmaz'dı. Okların hedefindeki Ahmet Kızmaz ise gözyaşları içinde iddiaları yalanladı."Ben Allah'ın insanıyım. Kendi işimle uğraşıyorum. Ölmüştür o. Bir fiske vurduysam ellerim kırılsın, kopsun" ifadelerini kullandı.

Kaybolmadan önce Elnare Kızmaz'ı istismar ettiği öne sürülen İsmail Kızmaz ve Muzaffer Deniz'in gözaltına alınmasına yol açan videoları çeken kahvehaneci Recep İnce ise bugünkü canlı yayında açıklamalar yaptı.

Müge Anlı, Recep İnce'ye "İlk başta senin ve Elnare'nin adının çıktığı söyleniyor. Doğru mu? Siz bu insanları bu şekilde tehdit mi edecektiniz?" sorusunu yöneltti. Videolarını çeken İnce ise şöyle konuştu:

Videolar bende 8 gün kaldı. Köyde dedikodular vardı. Dedikoduları Mustafa ve Ersin'den duydum. Delil olsun diye çektim. Korktuğum için jandarmaya gidemedim. Müge Anlı ise "Siz bunu hangi niyetle çektiniz? Çok kısa ve net. Jandarmaya vermek için çekmiyorsunuz. Bu kadına yardım etmek için çekmiyorsunuz?" dedi.

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