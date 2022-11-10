Elon Musk açıkladı! Twitter mavi tik ücreti belli oldu: İşte Türkiye mavi tik fiyatı

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar olarak belirlendi ancak her ülke için bu fiyat aynı olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi.