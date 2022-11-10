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Haberler Yaşam Elon Musk açıkladı! Twitter mavi tik ücreti belli oldu: İşte Türkiye mavi tik fiyatı
Giriş Tarihi: 10.11.2022 22:02 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 22:08

Elon Musk açıkladı! Twitter mavi tik ücreti belli oldu: İşte Türkiye mavi tik fiyatı

ABD'li ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra bir dizi yeni kararlar aldı. Bunlardan en çok tartışılanı ise Blue Twitter ile mavi tike sahip kullanıcılardan aylık 8 dolar ücret alınması oldu. Musk, kararından geri adım atmazken Blue Twitter'ın Türkiye'deki fiyatı ortaya çıktı. Blue Twitter alan kullanıcılar mavi tike sahip olabilecek.

Elon Musk açıkladı! Twitter mavi tik ücreti belli oldu: İşte Türkiye mavi tik fiyatı

Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da Blue Twitter ve ücretli mavi tik uygulaması tartışmaları sürüyor. Ücretli olan Blue Twitter'ı satın alan kişilere mavi tik de tanımlanacak.

Elon Musk açıkladı! Twitter mavi tik ücreti belli oldu: İşte Türkiye mavi tik fiyatı

ABD, Yeni Zelenda, Kanada ve Avustralya'da aktif olan Twitter Blue üyelik ücreti 8 dolar. Twitter Blue'yi alan kullanıcılar, pek çok farklı özelliği kullanma hakkına da sahip olabilecek

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Elon Musk açıkladı! Twitter mavi tik ücreti belli oldu: İşte Türkiye mavi tik fiyatı

"TWİTTER'DA MAVİ TİK HESAPLARI ÖNE ÇIKACAK"

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.

Elon Musk açıkladı! Twitter mavi tik ücreti belli oldu: İşte Türkiye mavi tik fiyatı

Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer verdi. Musk, mavi tik alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade eti.

Elon Musk açıkladı! Twitter mavi tik ücreti belli oldu: İşte Türkiye mavi tik fiyatı

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar olarak belirlendi ancak her ülke için bu fiyat aynı olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi.

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