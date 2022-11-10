Haberler
Yaşam
Elon Musk açıkladı! Twitter mavi tik ücreti belli oldu: İşte Türkiye mavi tik fiyatı
Giriş Tarihi: 10.11.2022 22:02
Güncelleme Tarihi: 10.11.2022
22:08
ABD'li ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra bir dizi yeni kararlar aldı. Bunlardan en çok tartışılanı ise Blue Twitter ile mavi tike sahip kullanıcılardan aylık 8 dolar ücret alınması oldu. Musk, kararından geri adım atmazken Blue Twitter'ın Türkiye'deki fiyatı ortaya çıktı. Blue Twitter alan kullanıcılar mavi tike sahip olabilecek.