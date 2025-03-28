Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2025! En güzel, anlamlı, dualı, kısa, uzun, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri

Yavaş yavaş uğurluyoruz Ramazan'ı… Önce teravihi, sonra sahuru derken, son iftarımızla veda vakti geldi çattı. Daha dün "Hoş geldin on bir ayın sultanı" derken, şimdi hüzünle "Elveda Ya Şehri Ramazan" diyoruz. Rabbim, yeniden kavuşmayı ve hakkıyla değerlendirmeyi nasip etsin. Şimdiden hayırlı bayramlar, tatlı, huzurlu ve mutlu bir bayram olsun!

Ey Kur'an ve rahmet ayı! Müminlere nur, kalplere huzur getiren mübarek zaman dilimi… Ayrılığın hüzün, kavuşmanın özlem olsun. Elveda ey mübarek Ramazan!

Gündüzlerin rahmet, gecelerin nimet, duaların huzur doluydu. Bu bereketli ayı uğurlarken, kalplerimizde bıraktığın güzellikler daim olsun. Elveda Ya Şehri Ramazan!

Bir Ramazan daha geçerken… Kalbimizde bıraktığın esenlik ve huzur eksilmesin. Allah tekrarına eriştirsin!