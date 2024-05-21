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EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS 2024: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar? Ziraat Bankası, Garanti, YapıKredi…
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
15:06
Emekli banka promosyonu Mayıs ayı kampanyaları araştırılmaya devam ediyor. Emekli banka promosyonu emekli maaşlarını taşımak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 5 ile 7500 arasında değişinden tutarlar bu yıl 15 bine ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla özel bankalar da kamu bankalarının promosyon yarışına ortak oldu. Bazı bankalar promosyon ödemelerinin yanında ek promosyon ödemesi de yapıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte bankaların promosyon tutarları