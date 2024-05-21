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Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:06

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS 2024: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar? Ziraat Bankası, Garanti, YapıKredi

Emekli banka promosyonu Mayıs ayı kampanyaları araştırılmaya devam ediyor. Emekli banka promosyonu emekli maaşlarını taşımak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 5 ile 7500 arasında değişinden tutarlar bu yıl 15 bine ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla özel bankalar da kamu bankalarının promosyon yarışına ortak oldu. Bazı bankalar promosyon ödemelerinin yanında ek promosyon ödemesi de yapıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte bankaların promosyon tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS 2024: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar? Ziraat Bankası, Garanti, YapıKredi…

Mayıs ayının sonuna gelirken emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler tarafından emekli banka promosyonları yeniden gündeme geldi. Emekli olmaya hak kazananlar ya da bankalarla yaptıkları anlaşma sona eren emekliler, maaşlarının yatması karşılığında bankalardan promosyon alabiliyorlar. Her banka müşterisi için iyi fırsatlar sunmaya çalışıyor. Peki en yüksek emekli banka promosyonunu hangi banka veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS 2024: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar? Ziraat Bankası, Garanti, YapıKredi…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS 2024: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar? Ziraat Bankası, Garanti, YapıKredi…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
-Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası, emekli aylığı 10 bin TL'ye kadar olanlara 5 bin TL; aylığı 10 bin- 15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL ve aylığı 20 bin TL ve daha fazla olanlara 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS 2024: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar? Ziraat Bankası, Garanti, YapıKredi…

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
-Garanti BBVA, emekli maaşı 10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL promosyon verirken; aylığı 10 bin-15 bin TL arasında olan emeklilere 10 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500 TL ve aylığı 20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin TL promosyon veriyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS 2024: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar? Ziraat Bankası, Garanti, YapıKredi…

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
-Yapı Kredi, bir aylık net geliri 9 bin 999 TL'ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL promosyon verirken; net geliri 10 bin-14 bin 499 TL arasında olanlara 10 bin TL; net geliri 15 bin TL-19 bin 999 TL arasında olanlara 12 bin 500 TL ve net geliri 20 bin TL'nin üzerinde olanlara da 15 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Yapı Kredi ayrıca, promosyon ödemesine ek olarak üçer kez ayrı ayrı 1000'er TL'lik ek nakit ödülü de veriyor ve böylece 3 bin TL'lik ek ödeme de yapılmış oluyor. Bu ek ödemeleri alabilmek için de taahhütnamenin imzalanmasından sonraki 60 gün içinde 'iki yeni fatura ödeme talimatının verilmesi', 'bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması' ve 'Yapı Kredi Mobil uygulamasını aktif kullanmaya başlamak' gibi şartlar aranıyor.

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