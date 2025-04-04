EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI NİSAN 2025: "Ödemelerde zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte, birçok banka yeni promosyon tutarlarını duyurdu. Kamu ve özel bankalar, müşterilerini kendi bünyelerine çekebilmek için cazip teklifler sunmaya başladı. 2025 yılının başında maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler, en avantajlı seçenekleri araştırmaya koyuldu. İşte, 2025 yılına ait güncel promosyon ödeme tutarları: