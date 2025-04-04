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Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:17

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI NİSAN 2025: "Ödemelerde zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Nisan ayının ilk günlerinde, bankalar müşteri kazanma amacıyla çeşitli kampanyalar ve fırsatlarını yayınladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, özel ve kamu bankalarının sunduğu avantajları araştırıyor. Banka değişikliği yapan emeklilere sunulan promosyon ödemeleri rekor seviyelere çıkarak bazı bankaların 24 bin TL'ye kadar ödeme yaptığı belirtiliyor. Peki, en yüksek emekli banka promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte, 5 Nisan 2025 itibarıyla güncel promosyon ödemeleri.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI NİSAN 2025: Ödemelerde zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte, birçok banka yeni promosyon tutarlarını duyurdu. Kamu ve özel bankalar, müşterilerini kendi bünyelerine çekebilmek için cazip teklifler sunmaya başladı. 2025 yılının başında maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler, en avantajlı seçenekleri araştırmaya koyuldu. İşte, 2025 yılına ait güncel promosyon ödeme tutarları:

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI NİSAN 2025: Ödemelerde zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

Nisan ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI NİSAN 2025: Ödemelerde zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI NİSAN 2025: Ödemelerde zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI NİSAN 2025: Ödemelerde zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.