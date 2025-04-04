Haberler
Yaşam
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI NİSAN 2025: "Ödemelerde zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
07:17
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI NİSAN 2025: "Ödemelerde zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Nisan ayının ilk günlerinde, bankalar müşteri kazanma amacıyla çeşitli kampanyalar ve fırsatlarını yayınladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, özel ve kamu bankalarının sunduğu avantajları araştırıyor. Banka değişikliği yapan emeklilere sunulan promosyon ödemeleri rekor seviyelere çıkarak bazı bankaların 24 bin TL'ye kadar ödeme yaptığı belirtiliyor. Peki, en yüksek emekli banka promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte, 5 Nisan 2025 itibarıyla güncel promosyon ödemeleri.