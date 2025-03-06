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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "24 bin TL'ye varan ödeme!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:55

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "24 bin TL'ye varan ödeme!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 yılında maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için güncel promosyon ödemeleri açıklandı. Mart ayıyla birlikte, yeni müşteri çekmek isteyen bankalar çeşitli fırsatlar ve teklifler sunmaya başladı. Hem devlet bankaları hem de özel bankalar, emeklilerine cazip kampanyalar hazırlıyor. Promosyon ödemeleri ise 24 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte en güncel ödemeler!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: 24 bin TL’ye varan ödeme! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Mart ayıyla birlikte birçok banka güncel promosyon ödemelerini açıkladı. Kamu ve özel bankaların müşterilerine özel hazırladığı kampanyaları merakla incelenirken müşterilerini bünyelerine katmak için özel avantajlar sunuyor. 2025 2025 yılı itibarıyla maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler, avantajlı seçenekler incelemeye başladı. İşte, 2025 yılına ait en güncel emekli promosyon fırsatları ve detayları!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: 24 bin TL’ye varan ödeme! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

MART AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Mart ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: 24 bin TL’ye varan ödeme! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: 24 bin TL’ye varan ödeme! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: 24 bin TL’ye varan ödeme! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.