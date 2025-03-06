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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "24 bin TL'ye varan ödeme!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
10:55
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "24 bin TL'ye varan ödeme!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
2025 yılında maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için güncel promosyon ödemeleri açıklandı. Mart ayıyla birlikte, yeni müşteri çekmek isteyen bankalar çeşitli fırsatlar ve teklifler sunmaya başladı. Hem devlet bankaları hem de özel bankalar, emeklilerine cazip kampanyalar hazırlıyor. Promosyon ödemeleri ise 24 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte en güncel ödemeler!