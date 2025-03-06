EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "24 bin TL'ye varan ödeme!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Mart ayıyla birlikte birçok banka güncel promosyon ödemelerini açıkladı. Kamu ve özel bankaların müşterilerine özel hazırladığı kampanyaları merakla incelenirken müşterilerini bünyelerine katmak için özel avantajlar sunuyor. 2025 2025 yılı itibarıyla maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler, avantajlı seçenekler incelemeye başladı. İşte, 2025 yılına ait en güncel emekli promosyon fırsatları ve detayları!