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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 OCAK: En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
09:35
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 OCAK: En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar?
Emekli banka promosyonları, maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2025 Ocak ayında yapılacak zam oranları belli olurken, milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını incelemeye başladı. Bankalar ise müşteri kaybetmemek için promosyon yarışına girmiş durumda. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme tutarları...