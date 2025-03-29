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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Ödemeler güncellendi!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 14:41

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Ödemeler güncellendi!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Nisan ayına kısa bir süre kala bankalar bünyesine yeni müşteriler katmak adına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunaya başladı.Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, özel ve kamu bankalarının sunduğu fırsatları araştırmaya başladı. Banka değişikliği yapan emeklilere sunulan promosyon ödemeleri rekor seviyelere ulaşırken, bazı bankalar 24 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Peki, Emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor, kaç TL? İşte güncel ödemeler

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Nisan ayına gelinmesiyle birçok bankada güncel promosyon tutarları duyuruldu. Kamu ve özel bankalar müşterileri kendi bünyelerine çekmek adına yeni teklifler sunuyor. 2025 yılının ilk aylarında maaşını başka bir bankaya geçirmek isteyenler için en uygun seçenekler araştırılıyor. İşte 2025 güncel promosyon ödemeleri

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

Mart ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.