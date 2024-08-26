EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARAŞTIRILIYOR | 20 bin TL ödeme! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

Eylül ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşını başka bir bankaya taşıyacak olan emekliler için ödemeler araştırılıyor. Emekli maaş zammından sonra devlet bankaları ve özel bankalarda ödeme tutarlarını güncellediler. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?