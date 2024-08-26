Giriş Tarihi: 26.08.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
19:44
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARAŞTIRILIYOR | 20 bin TL ödeme! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…
Emekli banka promosyonları Eylül ayı tutalar araştırılmaya başladı. Maaşını başka bir bankaya taşıyanlara yapılan ödeme için yeni ödemeler gündeme geldi. Son yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Son olarak EYT ile emekli olanlarla Türkiye'de yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş bulunuyor. 2024 yılı Eylül ayı devlet bankalarında ve özel bankalarda promosyon tutaları değişti. Yaklaşık 20 bin TL'ye ulaşan ödemeler için banka banka sorgulama yapılıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, Garanti bankaların promosyon ödemeleri