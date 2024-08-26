Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 26.08.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:44

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARAŞTIRILIYOR | 20 bin TL ödeme! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

Emekli banka promosyonları Eylül ayı tutalar araştırılmaya başladı. Maaşını başka bir bankaya taşıyanlara yapılan ödeme için yeni ödemeler gündeme geldi. Son yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Son olarak EYT ile emekli olanlarla Türkiye'de yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş bulunuyor. 2024 yılı Eylül ayı devlet bankalarında ve özel bankalarda promosyon tutaları değişti. Yaklaşık 20 bin TL'ye ulaşan ödemeler için banka banka sorgulama yapılıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, Garanti bankaların promosyon ödemeleri

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARAŞTIRILIYOR | 20 bin TL ödeme! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

Eylül ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşını başka bir bankaya taşıyacak olan emekliler için ödemeler araştırılıyor. Emekli maaş zammından sonra devlet bankaları ve özel bankalarda ödeme tutarlarını güncellediler. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARAŞTIRILIYOR | 20 bin TL ödeme! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER ALABİLİYOR?
Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARAŞTIRILIYOR | 20 bin TL ödeme! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON!
Emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından bankalar maaşını taşıyacak olanlar için promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalarda promosyon yarışı 20 bin TL'ye ulaşmış durumda. İşte banka banka promosyon tutarları:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARAŞTIRILIYOR | 20 bin TL ödeme! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

ÇİFT PROMOSYON FIRSATLARI!
Vakıfbank, emekli vatandaşalar iki kez promosyon desteği sağlıyor. Vakıfbank, mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak, emeklilere 12 bin TL daha nakit ödeme sunacak

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARAŞTIRILIYOR | 20 bin TL ödeme! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ortak belirlenen rakamla 12 bin TL olarak ödeniyor.

SON DAKİKA