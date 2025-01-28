EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı

Ocak ayında rekabet hız kazandı! Emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, promosyon tutarlarını yükseltirken ek fırsatlar da sağlıyor. Maaşını taşıyan emeklilere en yüksek ödemeyi yapan bankayı seçmek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır? İşte güncel ödemeler Ocak 2025