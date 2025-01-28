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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 07:34

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı

Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte emekli banka promosyonları güncel ödemeleriyle emekli vatandaşların gündemine taşındı. Ocak ayında maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için promosyon ödemeleri en yüksek seviyelere çıktı. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteriler kazanmak adına tekliflerde birbirleriyle yarışıyor. Bazı bankalar, promosyon ödemelerinde 24 bin TL'ye kadar çıkan fırsatlar sunuyor.Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte en güncel tutarlar!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı

Ocak ayında rekabet hız kazandı! Emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, promosyon tutarlarını yükseltirken ek fırsatlar da sağlıyor. Maaşını taşıyan emeklilere en yüksek ödemeyi yapan bankayı seçmek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır? İşte güncel ödemeler Ocak 2025

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı

OCAK AYI PROMOSYONLARINDA ÖDEME YARIŞI!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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