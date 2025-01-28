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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
07:34
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor? 24 bin TL fırsatı
Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte emekli banka promosyonları güncel ödemeleriyle emekli vatandaşların gündemine taşındı. Ocak ayında maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için promosyon ödemeleri en yüksek seviyelere çıktı. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteriler kazanmak adına tekliflerde birbirleriyle yarışıyor. Bazı bankalar, promosyon ödemelerinde 24 bin TL'ye kadar çıkan fırsatlar sunuyor.Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte en güncel tutarlar!