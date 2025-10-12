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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: "10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar!" Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:10

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: "10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar!" Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Nisan 2025 itibarıyla bankalar emeklilere yönelik maaş promosyonlarını güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını belirli bankalara taşıyarak 10, 12, 15, 20 bin liraya varan promosyonlardan faydalanabiliyor. Bankaların sunduğu promosyon miktarları, emekli maaşının tutarına ve ek koşullara göre değişiklik gösterebiliyor. Peki; hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek teklif hangi bankada? İşte, bankaların güncel teklifleri...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: 10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar! Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Nisan 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında yeni güncellemeler yapıldı. Emekli vatandaşlar, maaşlarını mevcut bankalarından farklı bir bankaya taşıyarak cazip promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Kamu ve özel bankalar, sundukları avantajlı kampanyalarla 20.000 TL'ye kadar nakit ödeme sağlıyor. Emekli promosyon başvuruları, şubelerden bireysel olarak, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden veya kısa mesaj (SMS) yoluyla gerçekleştirilebiliyor. İşte nisan ayı emekli promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: 10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar! Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

NİSAN AYIYLA EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!

Nisan ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 20.00 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: 10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar! Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: 10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar! Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: 10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar! Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL