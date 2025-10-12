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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: "10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar!" Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
10:10
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: "10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar!" Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?
Nisan 2025 itibarıyla bankalar emeklilere yönelik maaş promosyonlarını güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını belirli bankalara taşıyarak 10, 12, 15, 20 bin liraya varan promosyonlardan faydalanabiliyor. Bankaların sunduğu promosyon miktarları, emekli maaşının tutarına ve ek koşullara göre değişiklik gösterebiliyor. Peki; hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, en yüksek teklif hangi bankada? İşte, bankaların güncel teklifleri...