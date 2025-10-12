EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: "10, 12, 15, 20 bin TL veren bankalar!" Hnagi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Nisan 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında yeni güncellemeler yapıldı. Emekli vatandaşlar, maaşlarını mevcut bankalarından farklı bir bankaya taşıyarak cazip promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Kamu ve özel bankalar, sundukları avantajlı kampanyalarla 20.000 TL'ye kadar nakit ödeme sağlıyor. Emekli promosyon başvuruları, şubelerden bireysel olarak, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden veya kısa mesaj (SMS) yoluyla gerçekleştirilebiliyor. İşte nisan ayı emekli promosyonları...