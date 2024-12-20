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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Bankalarda rekabet başladı" Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
11:55
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Bankalarda rekabet başladı" Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Yeni yıl yaklaşıyor emekli banka promosyonları güncelleniyor. Yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki müşteri yarışı deva ediyor. 2025 yılı için maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler kendilerine en uygun fırsatları araştırmaya başladı. Kamu ve özel banaklardaki yeni yılda maaşlar müşterilerine özel teklifler sunacak. Güncel ödeme tutarları 24 bin TL'ye dayandı. Rekabet kızıştı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?