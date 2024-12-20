EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Bankalarda rekabet başladı" Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

YENİ YILDA BANKALAR PROMOSYONLARINI GÜNCELLEDİ!

Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri: