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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Bankalarda rekabet başladı" Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:55

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Bankalarda rekabet başladı" Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Yeni yıl yaklaşıyor emekli banka promosyonları güncelleniyor. Yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki müşteri yarışı deva ediyor. 2025 yılı için maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler kendilerine en uygun fırsatları araştırmaya başladı. Kamu ve özel banaklardaki yeni yılda maaşlar müşterilerine özel teklifler sunacak. Güncel ödeme tutarları 24 bin TL'ye dayandı. Rekabet kızıştı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Bankalarda rekabet başladı Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Aralık ayı güncel emekli promosyon ödemeleri listelendi. Binlerce emekli vatandaş yeni yılda banakların sunduğu özel fırsatlardan yararlanıp maşlarını başka bankalara taşımak istiyor. Bu sebeple teklifler inceleniyor. Kamu ve özel bankalarda müşteri portföyüne uygun teklifler listelendi. İşte Aralık ayı güncel banka promosyonları

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Bankalarda rekabet başladı Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

YENİ YILDA BANKALAR PROMOSYONLARINI GÜNCELLEDİ!
Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Bankalarda rekabet başladı Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Bankalarda rekabet başladı Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Bankalarda rekabet başladı Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

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