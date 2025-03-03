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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 MART || "Ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 17:32

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 MART || "Ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

Emekli maaşı banka promosyonları 2025 Mart ayı itibarıyla güncellendi. SSK ve Bağkur emekli maaşlarına gelen zamla birlikte, emeklilere yapılan promosyon ödemeleri de arttı. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında sıralama güncellendi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, Mart ayı banka banka yeni ve güncel tutarlar.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 MART || Ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

SSK ve Bağkurlular, ek gelir elde etmek için en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırıyor. Bankalar, müşteri kazanmak amacıyla promosyon ödemelerinde büyük artış yaptı. Bu nedenle, Mart 2025 emekli promosyon ödemeleri güncellenerek açıklanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme tutarları…

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 MART || Ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

MART 2025 BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!
Mart ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 MART || Ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

İŞBANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart 2024 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.

Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.

İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 MART || Ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

DENİZBANK

12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.

Emekli Maaş Promosyon Kampanya Şartları

Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize ;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 MART || Ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

ING BANK

Emekli nakit promosyonu ödeme detayları

Emekli maaşınızı ING'den almaya başlayarak 15.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Kampanya 1 Mart- 31 Mart 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Nakit promosyon başvuru işlemleri Cebimdeki Danışman, ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz.

3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.

ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1 Mart 2020 tarihi sonrasında bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 1 Mart 2025 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 15.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanır.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da tüm SGK emeklileri gibi, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.