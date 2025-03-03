EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 MART || "Ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

ING BANK
Emekli nakit promosyonu ödeme detayları
Emekli maaşınızı ING'den almaya başlayarak 15.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
Kampanya 1 Mart- 31 Mart 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
Nakit promosyon başvuru işlemleri Cebimdeki Danışman, ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.
Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.
Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz.
3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.
Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.
ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
1 Mart 2020 tarihi sonrasında bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 1 Mart 2025 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 15.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanır.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da tüm SGK emeklileri gibi, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.