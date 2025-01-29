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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "24.00 TL'ye varan fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:50
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "24.00 TL'ye varan fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Bu yıl, emekliler için oldukça avantajlı bankacılık teklifleri söz konusu. 2025 yılına girmemizle birlikte emekli banka promosyonları yenilendi. Müşteri kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon yarışında cazip teklifler sunuyor. Maaşlarını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler bankaların sunduğu teklifleri incelemeye başladı. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, güncel miktarlar.