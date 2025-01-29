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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "24.00 TL'ye varan fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:50

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "24.00 TL'ye varan fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Bu yıl, emekliler için oldukça avantajlı bankacılık teklifleri söz konusu. 2025 yılına girmemizle birlikte emekli banka promosyonları yenilendi. Müşteri kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon yarışında cazip teklifler sunuyor. Maaşlarını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler bankaların sunduğu teklifleri incelemeye başladı. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, güncel miktarlar.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || 24.00 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 yılına girmemizle birlikte emekli promosyon ödemeleri yeniden güncellendi. Yeni yıl zammını öğrenen emekliler, en yüksek promosyonu hangi bankaların sunduğunu araştırmaya başladı. Üç büyük bankadan gelen açıklamalar sonrası, banka promosyonları rekabeti daha da kızıştı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere cazip teklifler sunarak müşteri kaybını önlemeyi hedefliyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || 24.00 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 OCAK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || 24.00 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || 24.00 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || 24.00 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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