EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || "20.000 TL'ye varan fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Yeni yıl zammının ardından bankalar, emeklilere sundukları promosyonları güncelledi. Kamu ve özel bankalar arasında rekabet hız kazanırken, en yüksek emekli promosyonunu sunan bankalar büyük ilgi görüyor. Müşteri kaybetmek istemeyen finans kuruluşları, maaş taşıma işlemini cazip hale getirmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Peki, 2025'te hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar ve güncel promosyon tutarları…