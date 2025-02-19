Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || "20.000 TL'ye varan fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:07

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || "20.000 TL'ye varan fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonları güncellendi. Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak yüzde 15,74'lük maaş zammının ardından, bankalar müşteri kaybetmemek için emeklilere cazip teklifler sunuyor. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler, en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, banka banka güncel tutarlar.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || 20.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Yeni yıl zammının ardından bankalar, emeklilere sundukları promosyonları güncelledi. Kamu ve özel bankalar arasında rekabet hız kazanırken, en yüksek emekli promosyonunu sunan bankalar büyük ilgi görüyor. Müşteri kaybetmek istemeyen finans kuruluşları, maaş taşıma işlemini cazip hale getirmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Peki, 2025'te hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar ve güncel promosyon tutarları…

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || 20.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ŞUBAT 2025 BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!
Şubat ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 20.000 TL'ye ulaştı.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || 20.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2025'tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!

SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA'da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus'un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.

Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || 20.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || 20.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
SON DAKİKA