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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || "20.000 TL'ye varan fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
14:07
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT || "20.000 TL'ye varan fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Emekli banka promosyonları güncellendi. Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak yüzde 15,74'lük maaş zammının ardından, bankalar müşteri kaybetmemek için emeklilere cazip teklifler sunuyor. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler, en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, banka banka güncel tutarlar.