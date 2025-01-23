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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI (4A-4B-4C) || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL, zam yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:57

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI (4A-4B-4C) || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL, zam yapıldı mı?

Zamlı emekli maaşları belli oldu. 4A ve 4B emeklilerine yüzde 15,75; 4C emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında artış yapıldı. Yılın ilk yarısında ödenecek en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından gözler SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyesine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 6000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı ile gündemde. Peki; Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı, ne zaman ödenecek? İşte, yanıtı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL, zam yapıldı mı?

Emekli Bayram ikramiyesi 2025 zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 3000 lira emekli bayram ikramiyesini cebine koyan vatandaşlar Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki; 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı? İşte, detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL, zam yapıldı mı?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 artışla, 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL, zam yapıldı mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI

6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3472,5 liraya yükselecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL, zam yapıldı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda geçerli olacak bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL, zam yapıldı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz netleşmiş değil. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatmaya başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda, 30 Mart 2025'te başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

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