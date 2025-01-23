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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI (4A-4B-4C) || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL, zam yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:57
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI (4A-4B-4C) || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL, zam yapıldı mı?
Zamlı emekli maaşları belli oldu. 4A ve 4B emeklilerine yüzde 15,75; 4C emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında artış yapıldı. Yılın ilk yarısında ödenecek en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından gözler SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyesine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 6000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı ile gündemde. Peki; Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı, ne zaman ödenecek? İşte, yanıtı…