EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?

Her yıl emeklilerin bayramda en çok beklediği yardımların başında gelen bayram ikramiyesi 2025 yılı için de önemli bir gündem maddesi. 2025 yılı için bayram ikramiyelerine yapılan zam oranı için gözler son duyurulara çevrildi. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliler ne kadar ikramiye alacak?