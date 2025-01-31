Haberler
Yaşam
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
17:46
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?
2025 yılına dair emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili merakla beklenen zam oranları yakından takip ediliyor. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiye miktarlarıyla ilgili detayları öğrenmek için gün sayıyor. Peki, 2025'te emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi zammı, bu yıl ne kadar arttı? İşte, detaylar!