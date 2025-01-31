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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 17:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:46

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?

2025 yılına dair emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili merakla beklenen zam oranları yakından takip ediliyor. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiye miktarlarıyla ilgili detayları öğrenmek için gün sayıyor. Peki, 2025'te emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi zammı, bu yıl ne kadar arttı? İşte, detaylar!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?

Her yıl emeklilerin bayramda en çok beklediği yardımların başında gelen bayram ikramiyesi 2025 yılı için de önemli bir gündem maddesi. 2025 yılı için bayram ikramiyelerine yapılan zam oranı için gözler son duyurulara çevrildi. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliler ne kadar ikramiye alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?

2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM YAPILACAK MI?

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Böylece SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Emekli ikramiyelerine yüzde 15,75 oranında zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3.472,5 TL'ye yükselecek.

Ancak 2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda bir çalışma yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, zam var mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, bayramdan önceki hafta olan 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

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