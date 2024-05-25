Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?

Yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramı vesilesiyle 16 milyon emekliye bayram ikramiyesi yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda sona gelinirken Bakan Vedat Işıkhan son gelişmeleri aktardı. Peki, 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu? İşte Emekli bayram ikramiyesi için belirtilen tarih…