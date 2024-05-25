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Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
09:47
Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyesi için tarih netlik kazandı… Kurban Bayramı için ödenecek olan emekli ikramiyeleri ile haziran ayı maaşlarının bayram öncesi yatırılması bekleniyordu. Bakan Işıkhan'ın verdiği müjde ile 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt buldu. İşte emekli bayram ikramiyesi için verilen tarih.