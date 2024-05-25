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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:47

Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyesi için tarih netlik kazandı… Kurban Bayramı için ödenecek olan emekli ikramiyeleri ile haziran ayı maaşlarının bayram öncesi yatırılması bekleniyordu. Bakan Işıkhan'ın verdiği müjde ile 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt buldu. İşte emekli bayram ikramiyesi için verilen tarih.

Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?

Yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramı vesilesiyle 16 milyon emekliye bayram ikramiyesi yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda sona gelinirken Bakan Vedat Işıkhan son gelişmeleri aktardı. Peki, 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu? İşte Emekli bayram ikramiyesi için belirtilen tarih…

Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?

2024 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ve maaşları yatacak. SGK çalışmaları tamamladı. İkramiye ve maaşların 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

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Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?

MAAŞLARLA BİRLİKTE YATIRILACAK

Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.

Bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.

Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.

Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?

2024 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz bayramdan önce Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak ödeniyor. Buna göre emekliler iki bayramda toplamda 6 bin TL ödeme alıyor.

Emekli bayram ikramiyesi için gözler o tarihte! 2024 Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, haziran maaşı ayın kaçında yatar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

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