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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 (4A-4B-4C) | SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 07:17

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 (4A-4B-4C) | SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. 4A, 4B, 4C Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlandı ve milyonlarca emeklinin hesabına 3 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu ödeme sonrasında kalan bin TL'lik farkın ne zaman ödeneceği ise merak edildi. Peki, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 4A-4B-4C | SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleriyle birlikte maaş farkları da gündemde. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler, ikramiye ödemelerinin yanı sıra maaş farklarının hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. 2025 yılı itibarıyla 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri ödeme takvimi belli oldu. Peki, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 4A-4B-4C | SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

KANUN TEKLİFİNİN İLK 4 MADDESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 4A-4B-4C | SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK (4A) BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

4A Emeklileri için ikramiye ödeme programı belli oldu. Tahsis numarasının sonu 17,18,19 olanlara 24 Mart tarihinden itibaren ödemeler yapılacak.

Tahsis numarası 20,21,22 olanlara ise 25 Mart Salı, 23,24,25,26 olanlara ise 26 Mart Çarşamba günü ödemeler yapılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 4A-4B-4C | SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4b) emeklileri ise ikramiye ödemelerini 27 Mart Perşembe günü alırken Emekli Sandığı (4c) emeklileri ise ikramiye ödemelerini nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde alacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 4A-4B-4C | SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesi yeni yılda 4.000 lira olarak belirlendi. Emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik kanun teklifi TBMM'de devam eden kanun teklifinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. İkramiyelerdeki fark ödemeleri için SGK yaptığı açıklamada " Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.