EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.