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Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:41

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklileri çin 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeniyor. Geçtiğimiz ramazan bayramında emekliler 4 bin lira ikramiye ödemesi almış ve toplamda 15,8 milyon kişiye 57,2 milyar lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Peki, Şimdi ise gözler kurban bayramı için ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Yılın ikinci bayramı için geri sayım sürerken yaklaşık 16 milyon emekliye ödeme yapılacak. Geçtiğimiz bayramda ödemeler erken başlamış ve bayram öncesinde hesaplara geçmişti. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2018-2024 DÖNEMİNDE TOPLAM 252 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.