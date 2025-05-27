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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:41
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklileri çin 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeniyor. Geçtiğimiz ramazan bayramında emekliler 4 bin lira ikramiye ödemesi almış ve toplamda 15,8 milyon kişiye 57,2 milyar lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Peki, Şimdi ise gözler kurban bayramı için ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...