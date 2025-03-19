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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR! SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
10:24
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR! SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını tahsis numarasına göre alırken, gözler bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. 16 milyondan fazla emekli, her iki bayram öncesinde 4.000 TL ikramiye almaya hak kazanacak. Peki, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 4.000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hakkında detaylar.