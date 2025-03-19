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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR! SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:24

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR! SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını tahsis numarasına göre alırken, gözler bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. 16 milyondan fazla emekli, her iki bayram öncesinde 4.000 TL ikramiye almaya hak kazanacak. Peki, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 4.000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hakkında detaylar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR! SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili son dakika açıklamaları takip ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesi için yeni tutar 4.000 TL oldu. 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin hesaplara yatırılması planlanıyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri, "2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 4.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR! SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR! SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR! SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz bir takvim açıklanmadı.

Ramazan ayı bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında eda edilecek. Bu nedenle emekli ikramiyesi ödemelerinin en geç 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR! SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI!

Bu yıl emekli bayram ikramiyesi alınan zam kararı sonrasında 4 bin TL'ye yükseltildi. 3.000 TL olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük zamla 4.000 TL'ye yükseltildi.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifin geçmesinin ardından ödeme programı netlik kazanacak.