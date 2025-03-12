Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:03

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi toplamda 6.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl yapılan yüzde 33'lük zammın ardından 8.000 TL alacaklar. İkramiye ödemeleri, 2025 Ramazan Bayramı öncesinde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi erken bir tarihte yapılacak. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme tarihlerinde son durum bilgisi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi 2025 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ödenen ödenen ikramiyeler bu yıl alınan yüzde 33 zammın ardından 8 bin TL'ye çıkarıldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025'te başlayacak ve emekliler bu tarihten önce bayram ikramiyelerini alacak. Gözler, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi üzerinde. Peki, 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi ve diğer detaylar….

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları şöyle:

Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek. Teklif ilk olarak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Meclis'ten geçecek. Ardından ise Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?
Bayram ikramiyesi zammı henüz Meclis'ten geçmedi. Teklif TBMM'den geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Emekli bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkarak teklifin önümüzdeki haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması ve ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması öngörülüyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

Teklifin yasalaşmasının ardından emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin, arefe gününden önce ödenmesi planlanıyor.

Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerin hesaplara yatırılması beklenirken, bayramın 30 Mart'a denk gelmesi nedeniyle ödemelerin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor.