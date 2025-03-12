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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
08:03
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi toplamda 6.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl yapılan yüzde 33'lük zammın ardından 8.000 TL alacaklar. İkramiye ödemeleri, 2025 Ramazan Bayramı öncesinde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi erken bir tarihte yapılacak. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme tarihlerinde son durum bilgisi.