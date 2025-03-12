Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek. Teklif ilk olarak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Meclis'ten geçecek. Ardından ise Resmi Gazete'de yayımlanacak.