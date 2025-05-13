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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ (4A, 4B, 4C): Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:33
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ (4A, 4B, 4C): Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?
Kurban Bayramı öncesi emekliler ile dul ve yetim maaşı alanlar, 2025 yılı bayram ikramiyesi ödemesini bekliyor. Bu yıl 4.000 TL olarak belirlenen ikramiyelerin, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilere Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor. SGK'nın ödeme takvimine dair resmi açıklamasının yakında gelmesi bekleniyor. 6 Haziran tarihinde başlayacak olan yılın ikinci bayramının ödemelerinin hangi tarihte yatacağı da merak konusu oluyor. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar