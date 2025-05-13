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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ (4A, 4B, 4C): Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:33

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ (4A, 4B, 4C): Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?

Kurban Bayramı öncesi emekliler ile dul ve yetim maaşı alanlar, 2025 yılı bayram ikramiyesi ödemesini bekliyor. Bu yıl 4.000 TL olarak belirlenen ikramiyelerin, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilere Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor. SGK'nın ödeme takvimine dair resmi açıklamasının yakında gelmesi bekleniyor. 6 Haziran tarihinde başlayacak olan yılın ikinci bayramının ödemelerinin hangi tarihte yatacağı da merak konusu oluyor. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 4A, 4B, 4C: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ödemelerinde. Bu yıl tutarı 4.000 TL'ye çıkarılan ikramiyeler için geri sayım başladı. 4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla beklerken, resmi takvimin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 4A, 4B, 4C: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.

Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 4A, 4B, 4C: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri, bayrama yaklaşık bir hafta kala ödenmeye başlanmıştı.Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri henüz netleşmese de bayrama kısa bir süre kala hesaplara geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 4A, 4B, 4C: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SGK kapsamında emekli maaşı, yaşlılık geliri, malullük, vazife malullüğü ya da ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik ya da ölüm geliri hakkına sahip kişiler bayram ikramiyesi ödemesi alabilecek. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, terör mağduru siviller ve bu kişilerin hak sahipleri, muharip gaziler, güvenlik korucuları ile milli başarı elde etmiş sporcular da ikramiye ödemesinden faydalanabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 4A, 4B, 4C: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?

ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.

Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.