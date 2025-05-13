EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ (4A, 4B, 4C): Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL?

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.

Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.