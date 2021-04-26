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Haberler Yaşam Emekli ikramiyesine ne kadar oldu, zam geldi mi? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:02

ikramiyesine ne kadar oldu, zam geldi mi? , kimler alacak?

bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi, ne zaman yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyor. 'nın gelmesine kısa bir süre kala, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Başkan Erdoğan bu yıl emekli ikramiyelerine zam yapıldığını duyurdu. Peki, ? İşte emekli ikramiyelerine ilişkin tüm detaylar;

Emekli bayram ikramiyesine ne kadar oldu, zam geldi mi? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak?

Türkiye'de milyonlarca her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alıyor. Normal şartlarda bin lira olarak yatan bu ikramiyeler Başkan Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda bu yıl zamlı yatacak. Enflasyon oranında artacak olan emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğu ise milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Peki, , ne zaman yatacak ve kimler alacak? İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları ve emekli ikramiyelerine ilişkin detaylar;

Emekli bayram ikramiyesine ne kadar oldu, zam geldi mi? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

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Emekli bayram ikramiyesine ne kadar oldu, zam geldi mi? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak?

Emekliye İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

Emekli bayram ikramiyesine ne kadar oldu, zam geldi mi? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İYİLEŞTİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Emekli bayram ikramiyesine ne kadar oldu, zam geldi mi? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak?

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.

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