Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi, ne zaman yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Başkan Erdoğan bu yıl emekli ikramiyelerine zam yapıldığını duyurdu. Peki, Emekli bayram ikramiyesine ne kadar oldu? İşte emekli ikramiyelerine ilişkin tüm detaylar;