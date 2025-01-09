EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur (4A, 4B, 4C)

En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte yeniden hesaplamaların hız kazandığı emekli zammı için en kritik nokta kök maaş hesaplaması. Kök maaşı düşük olanların da maaşı belirlenen sınır rakama çekilecek. Peki, nasıl hesaplanıyor, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar maaş alacak? İşte, emekli maaşı hesaplama 2025...