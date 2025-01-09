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EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur (4A, 4B, 4C)
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:43
EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur (4A, 4B, 4C)
Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan 6. enflasyonla ortaya çıkan memur ve emekli zammı ardından kök maaş hesaplama işlemleri başladı. Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL olan ne kadar alacak sorusu SGK sistemlerine yönelmeye başladı. 4A,4B,4C için ayrı ayrı takip edilen tablolarda zam hesabı yapılıyor. En düşük rakamın da belirlenmesi ardından tablolar ortaya çıktı. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu...