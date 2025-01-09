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Haberler Yaşam EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur (4A, 4B, 4C)
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:43

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur (4A, 4B, 4C)

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan 6. enflasyonla ortaya çıkan memur ve emekli zammı ardından kök maaş hesaplama işlemleri başladı. Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL olan ne kadar alacak sorusu SGK sistemlerine yönelmeye başladı. 4A,4B,4C için ayrı ayrı takip edilen tablolarda zam hesabı yapılıyor. En düşük rakamın da belirlenmesi ardından tablolar ortaya çıktı. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu...

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C

En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte yeniden hesaplamaların hız kazandığı emekli zammı için en kritik nokta kök maaş hesaplaması. Kök maaşı düşük olanların da maaşı belirlenen sınır rakama çekilecek. Peki, nasıl hesaplanıyor, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar maaş alacak? İşte, emekli maaşı hesaplama 2025...

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. TÜİK tarafından açıklanan bu oranlar ardından emekli ve memurun zam oranını belirleyecek 6 aylık veri netleşmiş oldu.

Emekli zammı yüzde 15,75 olurken memur zammı yüzde 11,54 oldu.

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EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ!

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. TBMM Genel Kurul'dan geçmesi beklenen düzenlemenin ocak ayı maaşlarına yetişmesi bekleniyor.

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

12.500 alanlar 14.469
12.600 alanlar 14.585
13.000 alanlar 15.048
13.500 alanlar 15.626

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