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Giriş Tarihi: 30.07.2024 00:00 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 00:00

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: Emekli maaş farkları SSK-Bağkur Temmuz 2024 yattı mı, ne zaman yatacak?

Enflasyon verileriyle birlikte emekli zammına gelen 24.73'lük zamdan sonra kök maaşı zammında altında kalanlar için en düşük emekli maaşına ek zam yapıldı. Ek zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Zamlı emekli maaşları yatanların arından maaşlarına zam yansımayanlar ise Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. SSK Bağkur emekli maaş zam farkı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı. Peki emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme günleri

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: Emekli maaş farkları SSK-Bağkur Temmuz 2024 yattı mı, ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesinin ardından emekli maaşları zamlı olarak yatmayan vatandaşlar tarafından emekli maaş zammı ödeme günleri gündemde. Henüz emekli maaşını zamlı olarak alamayan vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: Emekli maaş farkları SSK-Bağkur Temmuz 2024 yattı mı, ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL
Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası, kök maaşı 8020 TL'nin altında olan 1,8 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de sabit kalmıştı. AK Parti kurmayları ve hükümetin yaptığı çalışma sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artışla 10 bin TL'den 12 bin 500 TL olarak belirlendi.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: Emekli maaş farkları SSK-Bağkur Temmuz 2024 yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI TEMMUZ 2024 YATTI MI?

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya çıkaran yasa değişikliğinin içinde bulunduğu ve vergi alanında önemli düzenlemelerin yer aldığı teklif geçtiğimiz gün TBMM'de yasalaştı. Kamuoyunda "vergi paketi" olarak da bilinen torba yasa teklifi önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına eklenen maddeye göre yaşlılık aylığı 12 bin 500 liradan az olamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, düşük emekli aylıklarına yapılan artıştan bu yılın bütçesinde yansıyacak ek maliyetin 33 milyar 200 milyon lira olacağı hesaplandı. 12 bin 500 liranın altında aylık alan emeklilerin ücret farkları gelecek günlerde ek ödemeyle hesaplarına yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: Emekli maaş farkları SSK-Bağkur Temmuz 2024 yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: Emekli maaş farkları SSK-Bağkur Temmuz 2024 yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.

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