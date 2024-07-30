Giriş Tarihi: 30.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
00:00
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: Emekli maaş farkları SSK-Bağkur Temmuz 2024 yattı mı, ne zaman yatacak?
Enflasyon verileriyle birlikte emekli zammına gelen 24.73'lük zamdan sonra kök maaşı zammında altında kalanlar için en düşük emekli maaşına ek zam yapıldı. Ek zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Zamlı emekli maaşları yatanların arından maaşlarına zam yansımayanlar ise Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. SSK Bağkur emekli maaş zam farkı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı. Peki emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme günleri