EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli maaşı fark ödemeleri, milyonlarca emekli tarafından merakla takip ediliyor. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen en düşük emekli maaşı, TBMM'de onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük maaş 14.469 TL'ye çıkarken, zam farklarının ne zaman ödeneceği de belirlenecek. Peki, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, tüm detaylar!