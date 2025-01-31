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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
07:57
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Emekli maaş farkı ödemeleri, SSK ve Bağkur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine dayanarak, 4-A ve 4-B sigortalıları için en düşük emekli maaşı %15,75 oranında zamlandı. Bu gelişmeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artış, en düşük maaş için ek ödeme yapılacağını gösteriyor. Maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih ise büyük bir merak konusu. Peki, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri!