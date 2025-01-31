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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 07:57

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli maaş farkı ödemeleri, SSK ve Bağkur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine dayanarak, 4-A ve 4-B sigortalıları için en düşük emekli maaşı %15,75 oranında zamlandı. Bu gelişmeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artış, en düşük maaş için ek ödeme yapılacağını gösteriyor. Maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih ise büyük bir merak konusu. Peki, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri!

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli maaşı fark ödemeleri, milyonlarca emekli tarafından merakla takip ediliyor. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen en düşük emekli maaşı, TBMM'de onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük maaş 14.469 TL'ye çıkarken, zam farklarının ne zaman ödeneceği de belirlenecek. Peki, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, tüm detaylar!

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Yeni enflasyon oranları ile 6 aylık fark ortaya çıktı. 2025 Ocak ayında SSK, BAĞKUR emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TBMM'DE ONAYLANDI MI?
Geçtiğimiz hafta, ekonomik düzenlemeleri de kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Ancak, en düşük emekli maaşına zam yapılmasını öngören bu teklif henüz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi.

Teklif kapsamında, Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli aylığının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Ayrıca işverenlere Ocak-Aralık döneminde günlük 33,33 TL, aylık 1.000 TL asgari ücret desteği sağlanacak. Yasa tasarısının Genel Kurul'da onaylanmasıyla düzenleme yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Karar yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Önümüzdeki günlerde kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur, emekli sandığı zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
SGK'nın en düşük emekli maaş zammı, önce Meclis'te kabul edilip yasalaşmalı, ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmelidir.

Bundan sonra, 2025 Ocak ayı emekli maaşı zam farkının hesaplara yatırılacağı tarih belirlenecek. Ödemelerin yapılacağı gün ve tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yapıldığında yer vereceğiz.

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