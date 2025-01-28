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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
06:59
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?
Emekli maaş farkı ödemeleri, SSK ve Bağkur emeklileri için gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda 4-A ve 4-B kapsamındaki en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 oranında artırılarak 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Bu sebeple de en düşük emekli maaşı için ek ödeme yapılacak.Maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarihler büyük bir merakla bekleniyor. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri