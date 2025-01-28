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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 06:59

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?

Emekli maaş farkı ödemeleri, SSK ve Bağkur emeklileri için gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda 4-A ve 4-B kapsamındaki en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 oranında artırılarak 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Bu sebeple de en düşük emekli maaşı için ek ödeme yapılacak.Maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarihler büyük bir merakla bekleniyor. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?

Emekli maaşı fark ödemeleri, milyonlarca emekli hesaplarını kontrol ediyor. 2025 Ocak-Temmuz dönemi için en düşük emekli maaşı, TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığı 14.469 TL'ye yükselirken, zam farklarının ödeme takvimi de netleşecek. SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman ödenecek? İşte detaylar!

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Yeni enflasyon oranları ile 6 aylık fark ortaya çıktı. 2025 Ocak ayında SSK, BAĞKUR emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TBMM'DE ONAYLANDI MI?
Geçtiğimiz hafta, ekonomik düzenlemeleri de kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Ancak, en düşük emekli maaşına zam yapılmasını öngören bu teklif henüz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi.

Teklif kapsamında, Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli aylığının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Ayrıca işverenlere Ocak-Aralık döneminde günlük 33,33 TL, aylık 1.000 TL asgari ücret desteği sağlanacak. Yasa tasarısının Genel Kurul'da onaylanmasıyla düzenleme yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?

EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Karar yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Önümüzdeki günlerde kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?

SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
SGK'nın en düşük emekli maaş zammı, önce Meclis'te kabul edilip yasalaşmalı, ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmelidir.

Bundan sonra, 2025 Ocak ayı emekli maaşı zam farkının hesaplara yatırılacağı tarih belirlenecek. Ödemelerin yapılacağı gün ve tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yapıldığında yer vereceğiz.

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