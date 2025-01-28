EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman hesaplara yatacak, bu ay ödenecek mi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TBMM'DE ONAYLANDI MI?

Geçtiğimiz hafta, ekonomik düzenlemeleri de kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Ancak, en düşük emekli maaşına zam yapılmasını öngören bu teklif henüz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi.

Teklif kapsamında, Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli aylığının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Ayrıca işverenlere Ocak-Aralık döneminde günlük 33,33 TL, aylık 1.000 TL asgari ücret desteği sağlanacak. Yasa tasarısının Genel Kurul'da onaylanmasıyla düzenleme yürürlüğe girecek.