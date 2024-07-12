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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 TEMMUZ: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 13:02

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 TEMMUZ: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 24,73'e yükseltildiğini açıklamıştı. Bu karar ile birlikte zamlı emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Ek zam farkının resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödenmesi bekleniyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri ve sürece dair merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 TEMMUZ: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. Buna göre; SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam aldığı da açıklandı. Açıklanan zam oranının ardından oluşan 14 günlük farkın ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 TEMMUZ: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4 enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu.

Veriye göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 TEMMUZ: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ!

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 TEMMUZ: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görüyor. Zamlı emekli maaşlarının aynı tarihlerde hesaplarda olması bekleniyor.

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Alınacak zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında belli oldu. Dolayısıyla zamlı maaşların da bu ay hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 TEMMUZ: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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