EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 TEMMUZ: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görüyor. Zamlı emekli maaşlarının aynı tarihlerde hesaplarda olması bekleniyor.

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Alınacak zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında belli oldu. Dolayısıyla zamlı maaşların da bu ay hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;