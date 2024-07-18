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Haberler Yaşam Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 21:38

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli Temmuz zammı netleşti. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte yüzde 24.73 olarak belirlendi. Kök maaşları düşük olan emeklilerin maaşı ise en düşük12 bin 500 TL oldu. Temmuz ayında maaşını zamlı alamayan emekliler temmuz ayı maaş zam farklarının ne zaman yatacağı merak ediyor. Peki, 2024 emekli Temmuz zammı farkları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ödeme tarihleri…

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli Temmuz zammı oranları Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yüzde 24.73 olarak açıklandı. Temmuz ayı Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları hesaplarda görülmeye başlarken maaş farkları temmuz ayında netleşmesi nedeniyle maaşlara yansımadı. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, Temmuz emekli zammı ile 4A, 4B, 4C maaş farkı ödeme tarihleri takvimi…

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Toplam 53 maddeden oluşan Vergi Paketi teklifi hakkında detayları aktaran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı konusunda şu açıklamayı yaptı;

"Emeklilerimize asgari ödeme tutarını 12.500 TL'ye yükseltiyoruz.
Asgari emeklilik tutarının artırılmasının bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33,2 milyar TL. "

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Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.

Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN MECLİS'İN ONAYI GEREKİYOR

Emekli ve memurun 6 aylık enflasyon hesabı ile yapılan maaş artışları doğrudan gerçekleşirken ek zam ve en düşük emekli maaşı gibi düzenlemeler için Meclis'in onayı gerekiyor. Bu nedenle karar verildikten kanun teklifi TBMM'ye sevk ediliyor. Sonraki aşamalar şu şekilde;

Yeni rakam Meclis Başkanlığına sunulacak.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçecek.
Genel Kurulun onayına sunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek düzenleme ödeme günlerine yetişmeyeceği için Ocak ayında olduğu gibi maaş farkları daha sonra hesaplara aktarılacak.

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