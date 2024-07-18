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Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
21:38
Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Emekli Temmuz zammı netleşti. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte yüzde 24.73 olarak belirlendi. Kök maaşları düşük olan emeklilerin maaşı ise en düşük12 bin 500 TL oldu. Temmuz ayında maaşını zamlı alamayan emekliler temmuz ayı maaş zam farklarının ne zaman yatacağı merak ediyor. Peki, 2024 emekli Temmuz zammı farkları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ödeme tarihleri…