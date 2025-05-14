Haberler
Yaşam
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
13:00
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekliler gözlerini Temmuz ayında alacakları zamma çevirdi. İlk dört aylık enflasyon rakamlarının belli olması, emekli maaşlarına yapılacak artış için ilk tahminleri ortaya çıkardı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı verileri geldikçe daha da netleşecek. Şu anda zam hesaplamaları devam ederken, gözler kalan iki ayın enflasyon rakamlarında. Peki, Temmuz 2025'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?