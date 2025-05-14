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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:00

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekliler gözlerini Temmuz ayında alacakları zamma çevirdi. İlk dört aylık enflasyon rakamlarının belli olması, emekli maaşlarına yapılacak artış için ilk tahminleri ortaya çıkardı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı verileri geldikçe daha da netleşecek. Şu anda zam hesaplamaları devam ederken, gözler kalan iki ayın enflasyon rakamlarında. Peki, Temmuz 2025'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı gündemdeki yerini korurken, 4 aylık enflasyon verileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Yılda iki kez maaşları revize edilen emekliler, 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenecek zam oranını merakla bekliyor. Mayıs ve Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranı netleşmiş olacak. Peki, emekliler ne kadar zam alacak, maaşlar yüzde kaç artacak? İşte Temmuz 2025 için güncel zam beklentileri ve hesaplamalar…

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödeme üzerinde etkili olan Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre nisanda enflasyon, aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında belirlenen zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye çıkarıldı. Bu tutar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Toplu sözleşme kapsamında ise memur ve memur emeklilerine; 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci yarı için yüzde 10; 2025 yılı için ise ilk yarıda yüzde 6, ikinci yarıda yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

SSK, Bağkur emeklisi ile memur emeklisi için yeni tablo şu şekilde:

• Toplam enflasyon: Yüzde 13,36

• Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29

• 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

• Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3