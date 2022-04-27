Haberler Yaşam Emekli maaş zammı ile ilgili müjde 1 Mayıs'ta! 2022 Emeklilere Temmuz’da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:58

Emekli maaş zammı ile ilgili müjde 1 Mayıs'ta! 2022 Emeklilere Temmuz’da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı ile ilgili geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. A Para ekranlarına konuşan Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanırken milyonlarca emeklinin gözü gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada ise "2022 Emeklilere Temmuz'da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şimdi ise 1 Mayıs için adeta geri sayım başladı. Peki, 2022 Temmuz ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...