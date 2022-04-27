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Haberler Yaşam Emekli maaş zammı ile ilgili müjde 1 Mayıs'ta! 2022 Emeklilere Temmuz’da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:58

Emekli maaş zammı ile ilgili müjde 1 Mayıs'ta! 2022 Emeklilere Temmuz’da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı ile ilgili geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. A Para ekranlarına konuşan Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanırken milyonlarca emeklinin gözü gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada ise "2022 Emeklilere Temmuz'da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şimdi ise 1 Mayıs için adeta geri sayım başladı. Peki, 2022 Temmuz ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Emekli maaş zammı ile ilgili müjde 1 Mayıs’ta! 2022 Emeklilere Temmuz’da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli memur maaşları bilindiği üzere her sene Ocak ve Temmuz aylarında zamlanıyor. Enflasyon oranlarının baz alındığı zam oranı ile ilgili geri sayım sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs'ı işaret etti. Hal böyleyken "2022 Emeklilere Temmuz'da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin açıklamasında Temmuz ayında en düşük maaş için yeniden bir artış yapılacağını duyurarak, detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Emekli maaş zammı ile ilgili müjde 1 Mayıs’ta! 2022 Emeklilere Temmuz’da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN: TEMMUZ'DA SÜRPRİZİMİZ VAR, DETAYLARI 1 MAYIS'TA AÇIKLAYACAĞIM

Bakan Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Bilgin, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yeniden artacağını açıkladı. Emekli maaşları ile ilgili A Para'nın sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, konuyla ilgili detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağını ifade etti.

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Emekli maaş zammı ile ilgili müjde 1 Mayıs’ta! 2022 Emeklilere Temmuz’da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

OCAK 2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 66 ARTTI

Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bununla ilgili detayları duyuracağını bildirdi. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.

Emekli maaş zammı ile ilgili müjde 1 Mayıs’ta! 2022 Emeklilere Temmuz’da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ'DA YENİDEN ARTACAK

Bakan Bilgin emekli maaşları ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak" ifadelerini kullandı.

Emekli maaş zammı ile ilgili müjde 1 Mayıs’ta! 2022 Emeklilere Temmuz’da zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ARTIŞ ENFLASYON ÜZERİNDEN Mİ OLACAK?

Enflasyon üzerinden yapılacak bir hesaplama ile bir artış yapılacak sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenle olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" dedi.

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