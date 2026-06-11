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Giriş Tarihi: 11.06.2026 12:36

Emekli Maaş Zammı Son Durum | 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

"2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu arama motorlarında ön plana çıktı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni maaş oranlarını belirleyecek ve TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, milyonlarca vatandaşın gündeminde emekli zammı hesaplamaları yer aldı. İşte emekli maaş zammı hakkındaki son duruma dair detaylar…

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Emekli Maaş Zammı Son Durum | 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı hakkındaki bilgiler, ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Haziran ayına çevrildi. Böylece 2026 Temmuz emekli zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken güncel hesaplamalar ön plana çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları paylaşıldı.

Emekli Maaş Zammı Son Durum | 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

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Emekli Maaş Zammı Son Durum | 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

2026 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.


TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

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Emekli Maaş Zammı Son Durum | 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİYE ZAM ORANLARI

Toplam enflasyon: %16.60

5 aylık enflasyon farkı: %5.04

Toplu sözleşme zammı: %7

Kümülatif zam: %12.40

Emekli Maaş Zammı Son Durum | 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR?

5 aylık oranın yüzde 16.61 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ve Temmuz artışı için de tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.

Emekli Maaş Zammı Son Durum | 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

Emekli Maaş Zammı Son Durum | 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58

6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

Emekli Maaş Zammı Son Durum | 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
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