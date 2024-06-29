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Haberler Yaşam Emekli maaş zammı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) | 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 08:43

Emekli maaş zammı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) | 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım sürüyor. 16 milyon emeklinin merakla beklediği emekli zam oranları netlik kazanmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında toplam enflasyon 22,72 oldu. Emekliler ise Haziran ayı enflasyon rakamı Merkez Bankası Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre yüzde 2,52 seviyesinde olması bekleniyor. Peki, 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları % kaç zamlanacak? İşte, emekli maaş zammıyla ilgili yapılan son açıklama…

Emekli maaş zammı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı | 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur emeklisi en düşük emekli maaş zammı oranını merak ediyor. Beklentiye göre zamlı maaş hesaplamaları ise dikkat çekti. Mayıs enflasyonu ile beraber Temmuz zammı hesapları için 5. veri de netleşmiş oldu. Şimdi gözler Emekli ve memur maaşlarının zam oranı için Haziran enflasyon oranında. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte Temmuz 2024 emekli zammı son durum!

Emekli maaş zammı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı | 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve Mayıs için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık enflasyon fark toplamı yüzde 22.72 olarak belirlendi.

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Emekli maaş zammı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı | 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş hesaplaması yapılırken enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu geride kalan 5 aylık dönemde % 22,72 oldu. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla beraber emeklilerin alacağı kesin zam oranları belli olacak.

Emekli maaş zammı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı | 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİYE REFAH PAYI BEKLENTİSİ

CHP'li Karatepe ve Bakan Şimşek'in görüşmesindeki asgari ücrete zam ve emekliye refah payı gündeme gelecek.

Emekli maaşlarını gündeme getireceğini belirten Karatepe, "Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz" demişti.

Emekli maaş zammı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı | 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR

Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda.

Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor.

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.

Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor.

Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.

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