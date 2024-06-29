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Emekli maaş zammı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) | 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
08:43
Emekli maaş zammı için geri sayım sürüyor. 16 milyon emeklinin merakla beklediği emekli zam oranları netlik kazanmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında toplam enflasyon 22,72 oldu. Emekliler ise Haziran ayı enflasyon rakamı Merkez Bankası Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre yüzde 2,52 seviyesinde olması bekleniyor. Peki, 2024 Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları % kaç zamlanacak? İşte, emekli maaş zammıyla ilgili yapılan son açıklama…