Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 maaş hesaplama tablosu | Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 07:21

Emekli zammı 2023 maaş hesaplama tablosu | Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam oranı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni yılda memur ve emekli maaşları artış oranı enflasyon verileri yanı sıra refah payı ile yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece en düşük maaş 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu noktada alacakları güncel maaş tutarlarını öğrenmek isteyen SSK ve Bağkur emeklileri, "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl zamlı maaşlar 17-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Peki, 2023 SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte hesaplama ekranı ve zamlı yeni maaş tablosu…