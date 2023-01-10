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Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 maaş hesaplama tablosu | Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 07:21

Emekli zammı 2023 maaş hesaplama tablosu | Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam oranı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni yılda memur ve emekli maaşları artış oranı enflasyon verileri yanı sıra refah payı ile yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece en düşük maaş 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu noktada alacakları güncel maaş tutarlarını öğrenmek isteyen SSK ve Bağkur emeklileri, "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl zamlı maaşlar 17-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Peki, 2023 SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte hesaplama ekranı ve zamlı yeni maaş tablosu…

Emekli zammı 2023 maaş hesaplama tablosu | Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

2023 Emekli zammı Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber netlik kazandı. Enflasyon rakamları ve refah payı ile emekli ve memur maaşı zam oranı yüzde 30 olarak hesaplandı. Maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi ise geçtiğimiz gün Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu kapsamda maaşların yatacağı tarih öncesi milyonlarca vatandaş, "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Ocak zammı ile en düşük maaş 5 bin 500 TL'ye yükseldi. İşte, 2023 Zamlı emekli maaşı hesaplama ekranı ve tüm detaylar…

Emekli zammı 2023 maaş hesaplama tablosu | Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

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Emekli zammı 2023 maaş hesaplama tablosu | Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi.

Böylece refah payı ile beraber memur ve emekli maaşları yüzde 30 zam aldı.

Emekli zammı 2023 maaş hesaplama tablosu | Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranın yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

Böylece 2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük emekli maaşı tutarı 5.500 TL olacak.

Emekli zammı 2023 maaş hesaplama tablosu | Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ!

Memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

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