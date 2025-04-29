Haberler
Yaşam
EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
12:56
EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Gözler Nisan ayı enflasyon verilerine çevrilmişken emeklilerin yeni zam dönemi için bekleyişi sürüyor. Açıklanan veriler doğrultusunda SSK-Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı alacakları maaş konusunda ilk hesaplamalar ortaya çıkmaya başladı. Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin de duyurulmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında emeklilerin alacakları maaşlar netleşecek. Peki, Peki,Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte emekli zammı hesaplamaları…