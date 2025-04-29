EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Yaklaşık 16,5 milyon emeklinin gözü kulağı maaş zammında. Her yıl iki kez zamlanan maaşlarda enflasyon oranı belirleyici oluyor. TÜİK verileriyle birlikte ilk 3 aylık enflasyon duyuruldu. Ardından açıklanacak olan 3 aylık veriyle de artış oranı belli olacak. Emekli zammı için hesaplama başladı. . Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte Temmuz emekli zammı hesaplamaları