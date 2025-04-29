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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 12:56

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Gözler Nisan ayı enflasyon verilerine çevrilmişken emeklilerin yeni zam dönemi için bekleyişi sürüyor. Açıklanan veriler doğrultusunda SSK-Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı alacakları maaş konusunda ilk hesaplamalar ortaya çıkmaya başladı. Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin de duyurulmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında emeklilerin alacakları maaşlar netleşecek. Peki, Peki,Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte emekli zammı hesaplamaları…

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Yaklaşık 16,5 milyon emeklinin gözü kulağı maaş zammında. Her yıl iki kez zamlanan maaşlarda enflasyon oranı belirleyici oluyor. TÜİK verileriyle birlikte ilk 3 aylık enflasyon duyuruldu. Ardından açıklanacak olan 3 aylık veriyle de artış oranı belli olacak. Emekli zammı için hesaplama başladı. . Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte Temmuz emekli zammı hesaplamaları

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI OCAKTA YÜZDE 15,75 OLARAK BELİRLENDİ!

Ocak ayında tüm TÜFE rakamlarının belli olmasıyla SSK, Bağkur emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapılırken memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 6 toplu sözleşmeyle beraber yüzde 11,54 oldu. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

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EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

İLK 3 AYA AİT ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ!

Ocak ayında enflasyon %5,03, Şubat'ta %2,27, Mart ayında ise %2,46 seviyesinde ölçüldü.

Bu rakamlar doğrultusunda yılın ilk üç ayına ait kümülatif enflasyon oranı %10,06 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

NİSAN AYI ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, nisan ayı TÜFE artış beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 2,25 seviyesinden yüzde 3,07'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 28,04'ten yüzde 29,98'e çıktı. Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü belli olacak

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur emekli maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 NİSAN ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN DUYURULACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak 3 Mayıs 2025 Cumartesi gününe rastladığı için, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da ilan edilecek.