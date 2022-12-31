Haberler Yaşam Emekli maaşı için zam oranı tahminleri geldi! 2023 Emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 31.12.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 07:35

Emekli maaşı için zam oranı tahminleri geldi! 2023 Emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için nefesler tutuldu. Gözler TÜİK tarafından duyurulacak olan Aralık enflasyonuna çevrildi. SSK, Bağkur emeklileri 2023 yılında alacakları yeni maaşları öğrenmek istiyor. Bu noktada ise "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Temmuz'da uygulanan artışla beraber en düşük maaş tutarı 3500 TL olmuştu. Hükümet yetkilileri asgari ücret açıklamasının ardından bu kez de emekli zammı için düğmeye bastı. İşte detaylar…