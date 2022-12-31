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Haberler Yaşam Emekli maaşı için zam oranı tahminleri geldi! 2023 Emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 07:35

Emekli maaşı için zam oranı tahminleri geldi! 2023 Emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için nefesler tutuldu. Gözler TÜİK tarafından duyurulacak olan Aralık enflasyonuna çevrildi. SSK, Bağkur emeklileri 2023 yılında alacakları yeni maaşları öğrenmek istiyor. Bu noktada ise "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Temmuz'da uygulanan artışla beraber en düşük maaş tutarı 3500 TL olmuştu. Hükümet yetkilileri asgari ücret açıklamasının ardından bu kez de emekli zammı için düğmeye bastı. İşte detaylar…

Emekli maaşı için zam oranı tahminleri geldi! 2023 Emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için hesaplamalar yapılırken net rakamın Ocak ayında belirleneceği biliniyor. Ancak vatandaşlar gelen tahminler doğrultusunda alacakları ücretleri öğrenmek istiyor. 5 aylık enflasyona göre; emeklilerin yeni yılda zam oranı yaklaşık 14,4 oldu. Öte yandan yılın son gününde de öne çıkan konu başlıkları arasında "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları bulunuyor. İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.

Emekli maaşı için zam oranı tahminleri geldi! 2023 Emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

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Emekli maaşı için zam oranı tahminleri geldi! 2023 Emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

Emekli maaşı için zam oranı tahminleri geldi! 2023 Emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

Emekli maaşı için zam oranı tahminleri geldi! 2023 Emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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