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Haberler Yaşam Emekli maaşı ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 19:47

Emekli maaşı ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Emekli maaşı ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı sebebiyle araştırılmaya başlandı. 3000 TL bayram ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Emekli maaşlarının da bayram öncesi hesaplara yatma beklentisi bulunuyor. Bilindiği üzere emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Kurban Bayramı ise 16 Haziran'da başlıyor. Bu sebeple SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Haziran aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları takip ediliyor. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi?

Emekli maaşı ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu Haziran aylıkları için yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emekli ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması beklenirken milyonlarca emekli Haziran ayı maaş ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını sorgulamaya başladı. Konu ile ilgili Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan açıklamaları yakın takibe alındı. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, SSK, Bağkur aylıkları 15 Haziran'dan önce ödenecek mi? İşte detaylar…

Emekli maaşı ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Hükümet, yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon emeklinin bayram ikramiyelerini yatıracak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bayram ikramiyesi ödemelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

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Emekli maaşı ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Ancak Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi henüz belli olmadı. Emekli bayram ikramiyelerinin yatırılış günü belli olduğunda haberimizde yer verilecek.

Emekli maaşı ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

STATÜYE GÖRE ÖDENECEK

Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.

Bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.

Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiye de hesaplara yatırılacak.

Emekli maaşı ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

İKİ FARKLI YÖNTEMLE SORGULANABİLİR

Emekli ikramiyesi ödemeleri başladıktan sonra emeklilerin şubeye giderek sorgulama yapmasına gerek bulunmuyor.

e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna " Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" yazarak SGK üzerinden ikramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Emekliler ayrıca maaş aldıkları bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulaması üzerinden ikramiyelerin yatıp yatmadığını sorgulayabilir.

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