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Emekli maaşı ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
19:47
Emekli maaşı ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?
Emekli maaşı ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı sebebiyle araştırılmaya başlandı. 3000 TL bayram ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Emekli maaşlarının da bayram öncesi hesaplara yatma beklentisi bulunuyor. Bilindiği üzere emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Kurban Bayramı ise 16 Haziran'da başlıyor. Bu sebeple SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Haziran aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları takip ediliyor. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi?