Emekli maaşı ödemeleri sorgulama 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 | Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşları yattı mı sorusu milyonlarca emekli tarafından yanıt arıyor. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen asrın felaketi bölgede çok büyük hasara neden oldu. Çok sayıda can kaybının yaşandığı deprem felaketinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının erken yatacağını duyurdu. Yapılan açıklamada ödemelerin hesaplara geçeceği tarih bilgisine de yer verildi. Peki, 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? İşte, 2023 Şubat ayı emekli maaşları sorgulama işlemleri ve tüm detaylar.