Emekli maaşı ödemeleri sorgulama 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 | Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.

SSK aylıklarından;

17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecek.