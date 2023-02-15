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Haberler Yaşam Emekli maaşı ödemeleri sorgulama 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 | Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 08:59

Emekli maaşı ödemeleri sorgulama 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 | Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşları yattı mı sorusu milyonlarca emekli tarafından yanıt arıyor. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen asrın felaketi bölgede çok büyük hasara neden oldu. Çok sayıda can kaybının yaşandığı deprem felaketinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının erken yatacağını duyurdu. Yapılan açıklamada ödemelerin hesaplara geçeceği tarih bilgisine de yer verildi. Peki, 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? İşte, 2023 Şubat ayı emekli maaşları sorgulama işlemleri ve tüm detaylar.

Emekli maaşı ödemeleri sorgulama 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 | Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken mi yatacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Şubat ayı emekli maaşları için bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023 Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" ifadelerine yer verildi. Bu noktada milyonlarca emekli, "2023 Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli maaşları ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm detaylar.

Emekli maaşı ödemeleri sorgulama 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 | Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaşanan deprem felaketinin ardından emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye"

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Emekli maaşı ödemeleri sorgulama 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 | Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan açıklamaya göre ödemeler; işçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,

Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat 2023 tarihinde ödenecek.

Emekli maaşı ödemeleri sorgulama 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 | Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.

SSK aylıklarından;

17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecek.

Emekli maaşı ödemeleri sorgulama 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 | Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta

27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecek.

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