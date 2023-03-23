Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Yüzde 40'a varan artış! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhıurbaşkanı Erdoğan duyurdu!
Giriş Tarihi: 23.03.2023 22:20 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 22:34

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Yüzde 40'a varan artış! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhıurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına Temmuz ve Ocak aylarında yılda iki kez zam yapılıyor. Son olarak Ocak ayında yapılan %30 zam ile en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükselmişti. Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını yükseltecek modeller üzerinde çalıştıklarını açıklamasının ardından konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek müjdeli haberi verdi. Bu noktada ise 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt aramaya başladı. Alınan karar ile en düşük aylık yüzde 40'a varan artış yaşayacak. İşte, En düşük emekli maaşı zammı 2023 son dakika gelişmeleri ve tüm merak edilenler.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Yüzde 40’a varan artış! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhıurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığını yükseltmeye yönelik çalışma yürüttüklerini duyurmuştu. Bu noktada milyonlarca emekli, ''2023 Emekli maaşları ne kadar oldu, kaç TL, ek zam mı geldi?'' sorularına yanıt ararken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konu ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı için yeni rakamı canlı yayında açıkladı. İşte, 2023 Emekli zammı son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Yüzde 40’a varan artış! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhıurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

SON DAKİKA | EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Yüzde 40’a varan artış! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhıurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Yüzde 40’a varan artış! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhıurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Yüzde 40’a varan artış! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhıurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi emekliler tarafından memnuniyetle karşılanırken gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

SON DAKİKA