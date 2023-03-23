EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Yüzde 40’a varan artış! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhıurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına Temmuz ve Ocak aylarında yılda iki kez zam yapılıyor. Son olarak Ocak ayında yapılan %30 zam ile en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükselmişti. Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını yükseltecek modeller üzerinde çalıştıklarını açıklamasının ardından konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek müjdeli haberi verdi. Bu noktada ise 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt aramaya başladı. Alınan karar ile en düşük aylık yüzde 40'a varan artış yaşayacak. İşte, En düşük emekli maaşı zammı 2023 son dakika gelişmeleri ve tüm merak edilenler.