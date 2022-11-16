Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli maaşları için ilk zam tahminleri geldi! 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 06:30

Emekli maaşları için ilk zam tahminleri geldi! 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş zammı için nefesler adeta tutuldu. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları baz alınarak belirlenecek olan zam oranı için geriye yalnızca 2 aylık veri kaldı. Bu kapsamda ise dört aylık veri göz önüne alınarak hesaplanan maaşlardaki artış tahminleri gelmeye başladı. Vatandaşlar bu doğrultuda "2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Temmuz ayı artışıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 liradan maaş almaya başlamıştı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 2023 zammı ne olur? İşte beklenti ve ilk tahminler.

Emekli maaşları için ilk zam tahminleri geldi! 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ile ilgili ilk tahminler gelmeye başladı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu oran 2022'nin son 6 ayına ait enflasyonla belirlenecek hal böyleyken ise gözler "2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına kilitlendi. 4 aylık enflasyonun ardından 3 bin 500 TL sınırında yer alan en düşük maaş yaklaşık 3 bin 700-800 TL sınırına yaklaştı. Peki, yeni yılda emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler…

Emekli maaşları için ilk zam tahminleri geldi! 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşları için ilk zam tahminleri geldi! 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

Emekli maaşları için ilk zam tahminleri geldi! 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Emekli maaşları için ilk zam tahminleri geldi! 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

SON DAKİKA