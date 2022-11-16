Emekli maaşları için ilk zam tahminleri geldi! 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş zammı için nefesler adeta tutuldu. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları baz alınarak belirlenecek olan zam oranı için geriye yalnızca 2 aylık veri kaldı. Bu kapsamda ise dört aylık veri göz önüne alınarak hesaplanan maaşlardaki artış tahminleri gelmeye başladı. Vatandaşlar bu doğrultuda "2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Temmuz ayı artışıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 liradan maaş almaya başlamıştı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 2023 zammı ne olur? İşte beklenti ve ilk tahminler.