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EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: 5 aylık verilerle belli oldu! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
19:29
EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: 5 aylık verilerle belli oldu! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı ve memur zammı son dakika haberleriyle sorgulanıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala 5 aylık enflasyon verileri belli oldu. 6 aylık enflasyona göre belirlenen maaşlar için hesaplama tablosu araştırılıyor. 6. ayın verisiyle yapılacak zam oranı açıklanacak.Temmuz ayıyla birlikte emekli kök maaş zammı, memur zammı ve emekli maaşında yeni zam oranı belli olacak. Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı uygulanacak mı? İşte 5 aylık verilerle emekli memur zammı hesaplama tablosu