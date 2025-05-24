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EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI MAYIS 2025 | En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
17:14
EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI MAYIS 2025 | En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır?
Emekli promosyon kampanyaları gündemde. Milyonlarca emeklinin faydalandığı promosyon kampanyaları 2025 Mayıs ayında da yakından takip ediliyor. Birçok banka kampanyalarında güncelleme yaparken, bunun yanı sıra ek fırsatlar da sunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte, banka banka promosyon kampanyaları!