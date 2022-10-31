Haberler Yaşam Emekli promosyon ödemelerinde YENİ DÖNEM! 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:36

Emekli promosyon ödemelerinde YENİ DÖNEM! 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri için bankaların yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Müşterilerini kendi bünyesine çekmek için peş peşe kampanyalarını açıklayan gerek özel gerekse kamu bankaları Ağustos'tan bu yana yakından takip ediliyor. Bu noktada ise "Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Son olarak bilindiği üzere SGK yaptığı açıklamada 5000 TL limiti koymuştu. İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.