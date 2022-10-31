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Haberler Yaşam Emekli promosyon ödemelerinde YENİ DÖNEM! 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:36

Emekli promosyon ödemelerinde YENİ DÖNEM! 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri için bankaların yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Müşterilerini kendi bünyesine çekmek için peş peşe kampanyalarını açıklayan gerek özel gerekse kamu bankaları Ağustos'tan bu yana yakından takip ediliyor. Bu noktada ise "Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Son olarak bilindiği üzere SGK yaptığı açıklamada 5000 TL limiti koymuştu. İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.

Emekli promosyon ödemelerinde YENİ DÖNEM! 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Banka banka emekli promosyon kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Milyonlarca emeklini yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme giriliyor. SGK emekelilere ödenecek promosyon tutarlarını güncelledi. Bu noktada ise konuyla ilgili araştırmalar yeniden hız kazandı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte bankaların emekli promosyon kampanyalarında son durum.

Emekli promosyon ödemelerinde YENİ DÖNEM! 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ DÖNEM!

SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

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Emekli promosyon ödemelerinde YENİ DÖNEM! 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.

Emekli promosyon ödemelerinde YENİ DÖNEM! 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANACAK?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

Emekli promosyon ödemelerinde YENİ DÖNEM! 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

PROMOSYON TUTARI NASIL YÜKSELİR?

Eğer kişi aynı banka züerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.

Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

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