Emekli promosyon veren bankalar listesi araştırılmaya devam ediyor. Temmuz zammı ile beraber emekli maaşları, yüzde 42,35'lik oranında zamlandı. Hal böyle olunca müşteri kazanmak isteyen bankalar, promosyon miktarlarını artırdı. Ek ödemelerle 10 bin lirayı gören emekli maaş promosyonu ile milyonlarca emeklinin yüzü güldü. Henüz maaşını başka bir bankaya taşımamış emekliler ise ''En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Öte yandan Kasım ayında kamu bankaları da yarışa dahil oluyor. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? İşte, Ekim 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların promosyon ücretleri ve tüm detaylar…