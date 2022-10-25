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Haberler Yaşam Emekli promosyon ücretleri güncel liste: Ekim 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 15:14

Emekli promosyon ücretleri güncel liste: Ekim 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Emekli promosyon ücretleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilen konuların başında geliyor. Promosyon yarışına kamu bankalarının da katılması ile beraber güncel promosyon kampanyaları araştırılıyor. Ekim ayı kampanyası için son haftaya girilmesiyle birlikte özellikle Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon miktarları merak ediliyor. Bilindiği üzere Kasım ayında emekli promosyonlarına SGK ayarı geliyor. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? İşte 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların promosyon ücretleri…

Emekli promosyon ücretleri güncel liste: Ekim 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Emekli promosyon veren bankalar listesi araştırılmaya devam ediyor. Temmuz zammı ile beraber emekli maaşları, yüzde 42,35'lik oranında zamlandı. Hal böyle olunca müşteri kazanmak isteyen bankalar, promosyon miktarlarını artırdı. Ek ödemelerle 10 bin lirayı gören emekli maaş promosyonu ile milyonlarca emeklinin yüzü güldü. Henüz maaşını başka bir bankaya taşımamış emekliler ise ''En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Öte yandan Kasım ayında kamu bankaları da yarışa dahil oluyor. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? İşte, Ekim 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların promosyon ücretleri ve tüm detaylar…

Emekli promosyon ücretleri güncel liste: Ekim 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

KASIM'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!

Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları için son haftaya girildi. Kasım ayıyla beraber banka promosyonları için yeni dönem başlıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. İşte, asgari emekli promosyon tutarları ve merak edilenler...

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Emekli promosyon ücretleri güncel liste: Ekim 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

SGK TABAN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARINI GÜNCELLEDİ

SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller Mart ayı gelmedien 1 Kasım 2022 tarihinde yenilenecek.

SGK listede ismi bulunan 19 banka ile 1 Kasım 2022'den geçerli olmak üzere yeni protokol imzalayacak. İşte o bankalar;

Emekli promosyon ücretleri güncel liste: Ekim 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

7- Akbank T.A.Ş.

8- Denizbank A.Ş.

9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

10- QNB Finansbank A.Ş.

Emekli promosyon ücretleri güncel liste: Ekim 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

11- ING Bank A.Ş.

12- Şekerbank T.A.Ş.

13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

18- Odeabank A.Ş.

19- Fibabanka A.Ş.

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