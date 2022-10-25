Emekli promosyon ücretleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilen konuların başında geliyor. Promosyon yarışına kamu bankalarının da katılması ile beraber güncel promosyon kampanyaları araştırılıyor. Ekim ayı kampanyası için son haftaya girilmesiyle birlikte özellikle Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası emekli promosyon miktarları merak ediliyor. Bilindiği üzere Kasım ayında emekli promosyonlarına SGK ayarı geliyor. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? İşte 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların promosyon ücretleri…