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Haberler Yaşam Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?
Giriş Tarihi: 26.04.2025 20:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 20:14

Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?

Nisan ayının sonlarına yaklaşılırken, bankaların emekli promosyonlarına dair yeni gelişmeler gündeme geldi. Özel ve kamu bankaları, yeni emekli müşteriler kazanabilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünenler için promosyon tutarları rekor seviyelere ulaştı. 24.000 TL'ye kadar çıkan teklifler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar,kaç TL? İşte 2025 Nisan ayı emekli promosyon kampanyaları...

Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?

Nisan ayının sonlarına doğru ilerlerken, birçok banka müşterilerine özel yeni kampanyalarını tanıttı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar için kamu ve özel bankalar, cazip promosyon fırsatlarını devreye soktu. İşte 2025 Nisan ayına ait güncel emekli promosyon tutarları ve ayrıntılar...

Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!

Nisan ayıyla birlikte bankaların sunduğu promosyon ödemelerinde yeni rakamlar duyuruldu. Verilen tutarlar 24.000 TL seviyesine kadar çıkmış durumda.

İşte kamu ve özel bankaların sunduğu en son promosyon teklifleri:

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Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL