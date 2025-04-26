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Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?
Giriş Tarihi: 26.04.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
20:14
Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?
Nisan ayının sonlarına yaklaşılırken, bankaların emekli promosyonlarına dair yeni gelişmeler gündeme geldi. Özel ve kamu bankaları, yeni emekli müşteriler kazanabilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünenler için promosyon tutarları rekor seviyelere ulaştı. 24.000 TL'ye kadar çıkan teklifler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar,kaç TL? İşte 2025 Nisan ayı emekli promosyon kampanyaları...