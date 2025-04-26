Emekli promosyon veren bankalar listesi: Nisan 2025 En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar veriyor?

Nisan ayının sonlarına doğru ilerlerken, birçok banka müşterilerine özel yeni kampanyalarını tanıttı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar için kamu ve özel bankalar, cazip promosyon fırsatlarını devreye soktu. İşte 2025 Nisan ayına ait güncel emekli promosyon tutarları ve ayrıntılar...