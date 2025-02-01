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Haberler Yaşam Emekli promosyon zammı 2025 || Oran verildi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 00:37 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 00:37

Emekli promosyon zammı 2025 || Oran verildi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka...

Emeklilere verilen promosyon ödemelerinde 2025 yılı itibarıyla önemli bir artış yapıldı. Bankalar, emekli maaşlarını daha cazip hale getirecek yeni promosyon oranlarını açıkladı. Bu zam, emekliler için büyük bir avantaj sağlarken, hangi bankaların en yüksek promosyonu sunduğu merak konusu oldu. 2025'te en yüksek promosyonu veren bankaların listesi bu kapsamda mercek altına alındı. Peki, En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, güncel rakamlar...

Emekli promosyon zammı 2025 || Oran verildi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka...

2025 yılı ile birlikte emekli promosyonlarına gelen zam, bankaların sunduğu avantajları da beraberinde getirdi. Artan oranlarla birlikte, emekli maaşını daha kârlı hale getirmek isteyen vatandaşlar için yeni fırsatlar doğdu. Peki, 2025'te En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka açıklandı!

Emekli promosyon zammı 2025 || Oran verildi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka...

EMEKLİ PROMOSYON ZAMMI 2025

Kamu ve özel bankaların emekliler için ne kadar promosyon vereceği merak ediliyor. Bankaların promosyon yarışı kızışırken kazançlı çıkanlar ise emekliler oluyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merak edilirken birçok bankada ödemeler 24 bin TL'ye dayandı.

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Emekli promosyon zammı 2025 || Oran verildi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka...

2025 YILI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti.

Bu yıl ise promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor. Özel bankalarda da yüzde 50'ye varan artışların olabileceği belirtiliyor.

Emekli promosyon zammı 2025 || Oran verildi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka...

KİMLER PROMOSYON ALABİLİYOR?

Mevcut uygulamaya göre emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Ayrıca bankalar promosyonla birlikte faizsiz kredi, ek hesap gibi farklı seçenekler de sunuyor.

Emekli promosyon zammı 2025 || Oran verildi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka...

İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON RAKAMLARI

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme yapılacak.

Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye

12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacak.

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