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Emekli promosyon zammı 2025 || Oran verildi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
00:37
Emekli promosyon zammı 2025 || Oran verildi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, banka banka...
Emeklilere verilen promosyon ödemelerinde 2025 yılı itibarıyla önemli bir artış yapıldı. Bankalar, emekli maaşlarını daha cazip hale getirecek yeni promosyon oranlarını açıkladı. Bu zam, emekliler için büyük bir avantaj sağlarken, hangi bankaların en yüksek promosyonu sunduğu merak konusu oldu. 2025'te en yüksek promosyonu veren bankaların listesi bu kapsamda mercek altına alındı. Peki, En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, güncel rakamlar...