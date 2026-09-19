Haberler
Galeri
Yaşam
EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:24
EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?
Emekli maaşını taşıyanlara verilen promosyonlarda Eylül ayıyla birlikte rakamlar yeniden yükseldi. Bankalar, nakit ödemenin yanına ek avantajlar da eklerken toplam kazanç bazı kampanyalarda dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki, emekli promosyonu ne kadar oldu, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte, güncel promosyon tablosu…