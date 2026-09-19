Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:24

EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

Emekli maaşını taşıyanlara verilen promosyonlarda Eylül ayıyla birlikte rakamlar yeniden yükseldi. Bankalar, nakit ödemenin yanına ek avantajlar da eklerken toplam kazanç bazı kampanyalarda dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki, emekli promosyonu ne kadar oldu, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte, güncel promosyon tablosu…

  • ABONE OL
EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler için promosyon seçenekleri Eylül ayında yeniden çeşitlendi. Bankalar, maaş aralığına göre değişen nakit ödemelerin yanında ek ürün ve harcama koşullarıyla toplam avantajı artıran kampanyalar sunuyor. Güncel tabloda öne çıkan tutarlar ve kampanya şartları banka banka farklılık gösteriyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

HALKBANK VE VAKIFBANK

Halkbank ve VakıfBank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. VakıfBank'ta maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere, maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapılıyor. Buna göre 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasında maaşı bulunanlara 8 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasındakilere 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor.

Halkbank'ta da ödeme tutarı maaş seviyesine göre değişiyor ve promosyon miktarı 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyon ve bonuslarla birlikte 32 bin TL'ye kadar ödeme sunuyor. Ayrıca emekli yakınını bankaya yönlendiren müşteriler için 5 bin TL'ye varan ek nakit ödül fırsatı bulunuyor.

Promosyon tutarları şöyle:

  • 0 - 9.999 TL maaş alanlara: 18.000 TL
  • 10.000 - 14.999 TL maaş alanlara: 23.500 TL
  • 15.000 - 19.999 TL maaş alanlara: 27.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 32.000 TL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Kampanyada nakit ödemenin yanı sıra farklı ürün ve harcamalar üzerinden ek avantajlar da sunuluyor.

Bonus Kart veya Paracard kullanımı, Avans Hesap ve yeni sigorta poliçesi gibi koşulların karşılanması halinde toplam ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

İŞ BANKASI

İş Bankası, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Kampanyada ek avantajlarla toplam tutar daha da yükselebiliyor. İlk kez iki otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez bireysel kredi kartına başvurup harcama şartını sağlayanlara ise 9.000 TL MaxiPuan veriliyor. Böylece ek promosyon ve ödüllerle birlikte toplam kazanç 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

ŞEKERBANK

Şekerbank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre nakit promosyonun yanı sıra çeşitli ek ödüller sunuyor. Vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura talimatı gibi ürünlerin kullanılmasıyla toplam ödeme tutarı yükseltilebiliyor.

Kampanya tutarları şöyle:

  • 0 - 9.999 TL maaş alanlara: 23.000 TL
  • 10.000 - 14.999 TL maaş alanlara: 26.000 TL
  • 15.000 - 19.999 TL maaş alanlara: 32.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 35.000 TL

Ek ödemelerden yararlanmak için kampanya kapsamında belirlenen ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

DENİZBANK

DenizBank, Eylül 2026 döneminde emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 12 bin TL'ye varan standart nakit promosyon sunuyor. Buna ek olarak belirli ürün ve hizmetlerin kullanılması halinde toplam ödeme tutarı daha da yükseltilebiliyor.

Maaş aralığına göre toplam avantaj; 0-9.999 TL için 20 bin TL, 10-14.999 TL için 24 bin TL, 15-19.999 TL için 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaşlarda ise 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ek ödemelerden yararlanmak için Kredili Mevduat Hesabı, iki otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi koşullar bulunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, eylül ayında emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 20 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. İki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde ek ödül de bulunuyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 9 bin 700 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 14 bin 700 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 18 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 21 bin 400 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Referans kampanyası kapsamında yönlendirilen her yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL'ye kadar ödül veriliyor. Böylece toplam ödül tutarı en yüksek maaş grubunda 30.000 TL'ye ulaşabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

AKBANK

Akbank, Eylül 2026 döneminde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. Kampanyadan maaşını bankaya taşıyanlar ile mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşteriler yararlanabiliyor.

Promosyon tutarları şöyle:

  • 0 - 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL
  • 10.000 - 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
  • 15.000 - 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL

Kampanyadan yararlanmak için maaşın 3 yıl boyunca Akbank'tan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Başvurular Akbank Mobil ve müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2026 | Güncel emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon sunuyor.

Promosyon tutarları şöyle:

  • 0 - 9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL
  • 10.000 - 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL
  • 15.000 - 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA