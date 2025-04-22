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EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
23:20
EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?
Nisan ayının son haftalarına girilirken bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili yeni düzenlemeler gündeme geldi. Hem özel hem de kamu bankaları, yeni emeklileri kendilerine çekebilmek amacıyla farklı kampanyalar sunuyor. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayanlar için ödemeler rekor seviyelere ulaşmış durumda. 24.000 TL'ye kadar çıkan tekliflerle ilgili güncel kampanyalar yakından takip ediliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte Nisan 2025 itibarıyla geçerli promosyon detayları...