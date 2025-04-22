EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?

Nisan ayının son günlerine yaklaşırken birçok banka, müşterilerine yönelik yeni avantajlı kampanyalarını duyurdu. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar için hem kamu hem de özel bankalar cazip promosyon tekliflerini açıkladı. İşte 2025 Nisan dönemine ait güncel emekli promosyon miktarları ve detaylar…