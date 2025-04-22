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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 23:20

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?

Nisan ayının son haftalarına girilirken bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili yeni düzenlemeler gündeme geldi. Hem özel hem de kamu bankaları, yeni emeklileri kendilerine çekebilmek amacıyla farklı kampanyalar sunuyor. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayanlar için ödemeler rekor seviyelere ulaşmış durumda. 24.000 TL'ye kadar çıkan tekliflerle ilgili güncel kampanyalar yakından takip ediliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte Nisan 2025 itibarıyla geçerli promosyon detayları...

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?

Nisan ayının son günlerine yaklaşırken birçok banka, müşterilerine yönelik yeni avantajlı kampanyalarını duyurdu. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar için hem kamu hem de özel bankalar cazip promosyon tekliflerini açıkladı. İşte 2025 Nisan dönemine ait güncel emekli promosyon miktarları ve detaylar…

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA NİSAN 2025 GÜNCEL TUTARLAR

Nisan ayıyla birlikte bankaların sunduğu promosyon ödemelerinde yeni rakamlar duyuruldu. Verilen tutarlar 24.000 TL seviyesine kadar çıkmış durumda.

İşte kamu ve özel bankaların sunduğu en son promosyon teklifleri:

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EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor, promosyon ücretleri ne kadar?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL