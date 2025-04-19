Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları
Giriş Tarihi: 19.04.2025 22:42 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 22:50

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

Bankalar, emeklilere yönelik tekliflerini artırarak rekabeti hızlandırdı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünenler için cazip fırsatlar ve yüksek promosyon ödemeleri sunuluyor. Bazı bankalar, 24.000 TL'ye kadar promosyon teklifi yaparken, bu rakam bankaya göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

2025 Nisan itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşıyanlara yüksek promosyon ödemeleri sunmaya başladı. Özel ve kamu bankaları, emeklilere 24.000 TL'ye kadar promosyon teklifi yaparak rekabeti kızıştırıyor. Emekliler, bankaların sunduğu avantajları değerlendirerek en uygun promosyonu seçebilir. İşte, banka banka promosyon tutarları ve detayları...

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR!

Emekli olanların bankalardan promosyon alabilmeleri için maaşlarını çalışmak istedikleri bankaya taşımaları gerekiyor. Ayrıca belirlenen süre boyunca maaşlarını taşıdıkları banka ile çalışacaklarını taahhüt etmeleri önemli. Taahhüt süresi dolmadan yapılan banka değişiklilerinde bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.